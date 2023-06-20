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Taksim’de gasp kamerada! 4 kişi saldırdılar, neyi varsa aldılar

20.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda turistlerin uğrak noktası olan Taksim'de dehşete düşüren bir gasp olayı yaşandı. Taksim Alt Geçidi’nde kimliği belirsiz 4 kişi, Ali Bay isimli vatandaşa saldırdı. Saldırganlar, tekme tokat dövdükleri Bay'ın üzerindeki parasını ve telefonunu da gasp etti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Taksim’de gasp kamerada! 4 kişi saldırdılar, neyi varsa aldılar

Dehşete düşüren olay, Taksim Alt Geçiti’nde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte kağıt toplayıcılığı yapan Ali Bay, bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar etrafını sardıkları Bay’ı tekme tokat dövdü. Bir ara kaçmayı başaran Bay, saldırganlar tarafından tekrar yakalandı.

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O ANLAR KAMERADA

Saldırıya uğradıktan sonra yürüyen merdivenlerden yukarıya kaçan Ali Bay, başından geçenleri caddede gördüğü polis memurlarına anlattı ve kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bay, bir miktar parasını ve cep telefonunu da kendisine saldıran kişilere kaptırdığını öne sürdü. Ali Bay’ın şikayetini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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'HER ŞEYİMİZİ GASP ETTİLER'

Saldırıya uğrayan Ali Bay, "Burada su satan tinerciler, gelip üzerime saldırdılar. Hem telefonumu çaldılar, hem de 400 TL paramı çaldılar. Üstümü başımı gördüğünüz gibi bu hale soktu. Hemen aşağıda oldu. Kamera kayıtlarının hepsini istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bakın üstümü başımı görüyorsunuz. Tinerciler para vermiyoruz diye bize saldırdılar. Telefonumuzu, her şeyimizi gasp ettiler" dedi.

İHA

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