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  4. Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı

Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki simit, kestane ve mısır tezgahları İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tarafından gece yarısı operasyonuyla toplandı. Tezgahların kaldırılması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve cadde Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu. Büyükşehir Belediyesi, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bazıları ise çalışmaya devam etti. Gece saat 03.00 sıralarında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Taksim İstiklal Caddesi'ne girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi. Cadde üzerindeki tezgahları toplayan ekipler daha sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

(İHA)

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