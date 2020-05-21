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  4. Taksim’de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada

Taksim’de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Taksim’de kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, İranlı turisti üst aramasını yaparak gasp ettikten sonra dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan suç makinesi zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 14 Mart Cumartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde valiziyle birlikte dışarıda olan İran uyruklu Mahdiyar B.’nin yanına kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Turistle bir süre sohbet eden şahıslar ardından kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra yol kenarına çeken şahıslar, turisti kulübeye yaslayıp üst aramasını yapmaya başladı. O esnada şahsın parasını ve telefonuna el koyan şahıslar, tepki göstermesi üzerine turisti tekme ve tokat dövdü. Saniyelerce darp eden şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, turist ise bir süre peşlerinden koşarak zanlıları yakalamaya çalıştı.

İRANLI TURİST DEHŞETİ YAŞADI

Turistin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki şahıs İranlı turistin yanına gelerek sohbet ediyor. Sahte kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, turisti yol kenarına çekiyor. Turistin üst aramasını yapan şahıslar onu gasp ediyor. Gaspın ardından turist tekme ve tokat dövülüyor. Şahıslar kaçarken turist ise peşinden koşuyor.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından turistin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, turistin sözlü ifadesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkallerini bekleyerek birinin kimliğini tespit etti. Bölgede çalışmalara başlayan Beyoğlu polisi, Şevket Y’yi Turan Caddesi ile Yeni Kafa Sokak kesişiminde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ MAKİNESİ ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette “yağma”, “gasp”, “kapkaç” ve “uyuşturucu madde imalatı” gibi suçlardan kaydı bulunan Şevket Y, suçunu kabul etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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