Taksim’de İranlı turistin yaşadığı gasp dehşeti kamerada

Olay, geçtiğimiz 14 Mart Cumartesi günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde valiziyle birlikte dışarıda olan İran uyruklu Mahdiyar B.’nin yanına kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Turistle bir süre sohbet eden şahıslar ardından kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra yol kenarına çeken şahıslar, turisti kulübeye yaslayıp üst aramasını yapmaya başladı. O esnada şahsın parasını ve telefonuna el koyan şahıslar, tepki göstermesi üzerine turisti tekme ve tokat dövdü. Saniyelerce darp eden şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, turist ise bir süre peşlerinden koşarak zanlıları yakalamaya çalıştı.

İRANLI TURİST DEHŞETİ YAŞADI

Turistin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki şahıs İranlı turistin yanına gelerek sohbet ediyor. Sahte kimlik göstererek kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, turisti yol kenarına çekiyor. Turistin üst aramasını yapan şahıslar onu gasp ediyor. Gaspın ardından turist tekme ve tokat dövülüyor. Şahıslar kaçarken turist ise peşinden koşuyor.