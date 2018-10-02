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Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyet yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin K. ve Dursun A. getirildi. Şikayetçi F.H.E ise duruşmaya katılmadı.

RAPORDA SANIK ENGİN K'NIN DNA'SI ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Ali Can Apaydın, İstanbul Kriminal Polis Laboratuarı'ndan rapor gönderildiğini, raporda sanık Engin K'nin DNA'sı ile olay yerinden elde edilen örneğin birbiriyle uyumlu olduğunun belirtildiğini açıkladı. Söz alan sanık Engin K. "Kriminal raporu kabul etmem" diyerek önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi F.H.E'nin avukatı Binnur Acış, "Müvekkili ilk omuzuna alıp götüren şahıs, hakkında henüz dava açılmayan Rıdvan isimli şahıstır. Sanık Engin değildir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

TAKDİRİ MAHKEMEYE BIRAKTILAR

Sanık Dursun A. savunmasında, "Mütalaanın aleyhe kısımlarını kabul etmiyorum. Benim tarafımdan mağdureye karşı herhangi bir eylemde bulunulmamıştır" dedi. Sanık Engin K. ise mütalaaya bir diyeceği olmadığını belirtti. Sanıklar son sözlerinde, takdiri mahkemeye bıraktıklarını söylediler.

AYRI AYRI CEZALANDIRILDILAR

Mahkeme heyeti, "Nitelikli cinsel saldırı" suçunun sabit olduğunu belirterek sanıklardan Engin K'yı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Engin K'nın geçmişte çok sayıda sabıkasının bulunması ve suç işlemeye yatkın kişiliği nedeniyle hakkında takdiri indirim uygulanmadı. "Hürriyetten yoksun kılma" suçundan da sanık Engin K'ya 6 yıl hapis cezası verildi. Heyet kararında, sanıklardan Engin K'nin hakkında 6 ayrı mahkemede hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiğini, bu kararın ihbar niteliğinde ilgili mahkemelere gönderilmesine de hükmetti. Engin K'ya, mağdur E.Y'ye karşı yaralama suçunu işlemediği anlaşıldığı belirtilerek beraat kararı verildi.

BİRİNE İNDİRİMLİ CEZA VERİLDİ

Sanık Dursun A. ise "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis, "Hürriyetten yoksun kılma" suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Dursun A'nın sabıkasız olması, cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak lehine indirim yapıldığı kararda yer aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, 21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. İddianamede ise sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtiliyordu. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz ettiği, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade ediliyordu. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtiliyordu. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti. Sanıklardan Engin K. 15 ay arandıktan sonra 29 Mart 2018'de Beyoğlu'nda saklandığı evde yakalanmıştı. Mağdur F.H.E'nin mahkemede kendisini omzuna alarak taşıyan Rıdvan isimli şahıs olduğunu belirtmesi üzerine savcılıkça ayrı bir soruşturma yürütülüyor. (DHA)

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Taksim tecavüz mahkeme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok az ceza almışlar.dağ başımı burası.
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