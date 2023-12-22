Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim Meydanı'nda kuş yemi satma bahanesiyle turistleri soyup soğana çeviriyorlar. Taksim'i parsel parsel paylaşan kuş yemcileri, yoldan geçen turistlere kuşları beslemeleri için yem satmaya çalışıyor. Yemi alan turistler ise tuzağa düşüyor.

Turistler kuşları besliyor, bunun karşılığında bir ücret alıyorlar. Sonrasındaysa fotoğraf çekme bahanesiyle daha fazla para koparıyorlar. Kimsenin gözünün yaşına bakamayan sahtekarlar, turistler kızsa bağırsa da parayı almadan bırakmıyorlar.

Show Haber, bu yem çetesini suç üstü görüntüledi. Turiste önce yem satıp para alan kişi, daha sonra turistin birkaç fotoğrafını çekip tam 500 lira para aldı.

O anların saniye saniye kaydedilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kuş yemi çetesi gözaltına alınarak haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.





