Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi

Olay, saat 17.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan bir bankın üzerindeki sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çantanın bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisi çağırdı. Bankın üzerindeki sırt çantası fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantanın içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.
(DHA)
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