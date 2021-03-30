HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi

Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi

30.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Gezi Parkı'nda bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. Bomba imha uzmanı ekip tarafından fünye ile kontrollü patlatılan çantanın içinden kitap ve kıyafetler çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda bankta unutulan çanta polisi harekete geçirdi

Olay, saat 17.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan bir bankın üzerindeki sırt çantası, çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI

Çantanın bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisi çağırdı. Bankın üzerindeki sırt çantası fünye ile kontrollü patlatıldı. Çantanın içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.

(DHA)

823e3c10f1462186b4ffc763fa382e71

27681b6e53389ee3cc4543abe52e6ca5

e919a655742f11afe8dcc90a81868301

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Cenneti vadederek dolandırmıştı! Yeni gelişmeCenneti vadederek dolandırmıştı! Yeni gelişme
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Kayseri'de cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis

Cenneti vadederek dolandırmıştı! Yeni gelişme

Antalyalı gençten 'Efeler' gibi evlilik teklifi!

Antalyalı gençten 'Efeler' gibi evlilik teklifi!

Arnavutköy'de ormanda karısını ve arkadaşını öldüren sanığa 48 yıla kadar hapis istemi

Yasak aşk cinayetinde istenen ceza belli oldu

Bakan Pakdemirli 'Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen kuzuya altın taktı

Kuzular podyumda yarıştı! Güzellik yarışması birincisine altın

Bu kez ambulansta doğum yaptı!

Bu kez ambulansta doğum yaptı!

Yeğeninin eşine cinsel tacizde bulunan sanığa 8 bin 880 lira para cezası

Sosyal medyadan böyle yardım istemişti! İsyan ettiren karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.