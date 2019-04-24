TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTINDA ARIZA

-Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler 1 buçuk saat yapılamadı. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Arıza nedeniyle sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi konulurken, ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışması sonucunda seferler normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-İstasyonda bekleyenler
-İstasyon girişine çekilen şerit
-Genel ve detaylar
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