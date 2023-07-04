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  4. Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar! Bıçakla kendini rehin aldı

Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar! Bıçakla kendini rehin aldı

04.07.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı hareketli anlara sahne oldu. Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs, bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. O anlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı. İşte detaylar...

Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar! Bıçakla kendini rehin aldı

Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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KENDİNİ BIÇAKLA YARALAYAN ŞAHSI POLİS İKNA ETTİ

Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.

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İHA

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