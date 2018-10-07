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Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 06:37 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda 21 yaşındaki Gökhan Özgel isimli şahıs ölü bulundu. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler şüpheli ölümü aydınlatmak için çalışma başlattı.

Taksim Meydanı'nda korkunç olay! Görenler hemen polisi aradı

Olay, 04.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki Gökhan Özgel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özgel’in cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede darp ve narkotik madde bulgusuna rastlanmayan olayın aslı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. (İHA)

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Taksim Taksim Meydanı metro ceset

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