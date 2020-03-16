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  4. Taksim Meydanı'nda koronavirüse karşı vatandaşlardan maskeli ve eldivenli önlem

Taksim Meydanı'nda koronavirüse karşı vatandaşlardan maskeli ve eldivenli önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki meydanlardaki insan yoğunluğunda ciddi azalma görülürken; işlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldivende takmaya başladı.

Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü.

'ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Koronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs istanbul Taksim

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