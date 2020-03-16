Taksim Meydanı'nda koronavirüse karşı vatandaşlardan maskeli ve eldivenli önlem

Türkiye'deki vaka sayısının 18'i bulmasıyla vatandaşlar da tedbirlerini artırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle topluma taşıma kullanan vatandaşların tedbirlerini sürdürdükleri görüldü.

'ÖNCE KENDİMİZİ ARDINDAN ÇEVREMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Koronavirüse karşı maske ve eldivenle tedbir alan Enes Kartal isimli vatandaş, "Kişisel bakımımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Dünyayı kapsayan evrensel bir sorunla karşı karşıyayız. Önce kendimizi daha sonra çevremizdekileri düşünmek zorundayız. Evden çıkarken maskemi ve eldivenimi takıyorum. Toplu taşımada korunmaya çalışıyorum. İşyerinde çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

