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Taksim-Yenikapı metro seferleri durdu

25.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde Haliç Metro Köprüsü üzerinde elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Taksim-Yenikapı metro seferleri durdu

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA


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İstanbul metro

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