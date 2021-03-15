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Taksim’de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

15.03.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Taksim’de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

Taksim’de yaşlı bir kadın yolda yürüyen çarşaflı gençlere yönelik, “Çarşaf yasak yavrum.

Taksim’de yaşlı bir kadın yolda yürüyen çarşaflı gençlere yönelik, “Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" dedi. Tepki çeken sözler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde meydana olayda, İstiklal Caddesi üzerinde birlikte yürüyen çarşaflı genç kızlara, yoldan geçen yaşlı bir kadın sözlü saldırıda bulundu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kimliği belirsiz kadın, özgür bir ülkede yaşadıklarını vurgulayan gençlere yönelik, “Çok özgürüz, Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" ifadeleri kullandı. Tepki gören kadının bu sözlerine sinirlenen gençler ise yaşlı kadına "Kimse kimsenin dinine karışamaz” sözleriyle karşılık verdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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