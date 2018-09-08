İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

"Cumartesi Anneleri"nin etkinliği için İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan grup, Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek istedi.

Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapmak isteyen grubu, Büyük Parmakkapı Sokağı'nda durdurdu. TOMA ve 112 Sağlık ekipleri de önlem olarak İstiklal Caddesi'nde bekledi.

Mis Sokak yönünden Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmeyen gruptakiler oturma eylemi başlattı. Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Galatasaray Lisesi'nin önüne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

