HABER

Taksim'de yılbaşı güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınırken, ilk kez atlı polisler görev alıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi demir bariyerlerle kapatılarak anıta giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Meydana açılan tüm sokaklarda polis ekipleri tarafından arama noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin üst aramalarını yaparak meydana alıyor.

Özel harekat polisleri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca muhtemel bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı. Bazı özel harekat polislerinin dronesavar teçhizatıyla görev yaptığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişiler üzerinden GBT sorgulaması yapıyor. Ayrıca bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.

Öte yandan bu yıl ilk kez atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı. Atlı polisler meydana gelebilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

Ayrıca Taksim Meydanı ve çevresinde itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Taksim Meydanı yılbaşı kutlamaları öncesi havadan fotoğraflandıTaksim Meydanı yılbaşı kutlamaları öncesi havadan fotoğraflandı
Bakan Pakdemirli: 2023 hedefimiz dünyadaki her insan için bir fidan dikmekBakan Pakdemirli: 2023 hedefimiz dünyadaki her insan için bir fidan dikmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik önlemi Taksim yılbaşı tedbirleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Chloe'den daha önemli dertlerim var

Chloe'den daha önemli dertlerim var

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Milli Piyango sorgula: 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Büyük ikramiye için nefesler tutuldu!

Kısa yeni yıl mesajları: 2019’a girerken Whatsapp, SMS, Twitter, Instagram için en güzel kısa yeni yıl mesajları...

Sevdikleriniz için en güzel yeni yıl mesajları

Anamur'da yol çöktü

Anamur'da yol çöktü

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

Hasan Akar'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.