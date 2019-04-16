Taksitli fuhuş operasyonunda 15 tutuklama

Balıkesir merkezli İzmir, Konya, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda Kırgızistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan ile Türk vatandaşlarının arasında bulunduğu 13 kadın ve 42 şüpheli yakalandı. Ahlak Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan şüphelilerden 33 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 33 kişiden 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POS MAKİNESİYLE TAKSİT

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kadınları fuhuş amaçlı pazarlayan kişilerin sosyal medya üzerinden müşterilere kadınların fotoğraflarını gönderdiği ve seçilen kadın üzerine fiyat anlaşması yaparak post makinesiyle taksit yaptığı tespit edildi.

Operasyonda kadınların üzerinden pos makinesi, 25 adet cep telefonu, 3 bin 900 dolar, 4 bin 925 Türk lirası, 870 somu (Kırgızistan parası) ve çok sayıda cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, gerçekleşen operasyon ve tutuklamalar sonrası telsizden anons geçerek Asayiş Şube Müdürü Ömür Ali Çelik ve emeği geçen tüm personeli kutladı.

(İHA)

