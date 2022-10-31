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Talas’ta resmi tatiller, nikah sevincine engel değil

31.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediyesi, resmî tatillerin genç çiftlerin evlilik sevinçlerine engel olmasına izin vermiyor.

Talas’ta resmi tatiller, nikah sevincine engel değil

2022 yılı başından beri devam eden uygulama ile resmi bayramlarda da nikah işlemleri yapılıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 6 çiftin nikahı kıyıldı.

2022 Yılı boyunca toplamda bin 319 çiftin nikah akitlerini gerçekleştiren Talas Belediyesi, bunlardan 6’sını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdi.

TALASLI ÇİFTLER ‘BİR YASTIKTA’

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın nikahı kıyılan çiftlere, imza attıkları kalemi ve üzerinde ‘Bir Yastıkta’ yazan mini yastık hediye etmesi büyük beğeni topluyor. Çiftlerden tam not alan uygulama aynı şekilde devam ediyor.

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