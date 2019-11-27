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Talat Atilla: Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li" haberinin kaynağı Talat Atilla Twitter'dan açıklama yaptı. Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili." dedi.

Talat Atilla: Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili

Uzun süredir gündemde yerini koruyan "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasında Rahmi Turan'ın "kaynağım" dediği Talat Atilla, Twitter'da yeni bir açıklama yaptı.

"YÜZDE YÜZ DİYE ONAYLATTI"

Talat Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rahmi Turan'ın Sözcü'de yer alan kendine ait köşesinde CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın ise bu isme "CHP'nin başında sizin olmanız gerek" dediğini iddia etmiş, daha sonrasında ise gelen tepkiler üzerine bu ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü.

Bu iddianın hem Muharrem İnce hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmasının ardından haber kaynağı olarak Talat Atilla'yı gösteren Rahmi Turan, köşe yazısı için ise birkaç gün önce özür dilemişti.

Talat Atilla ise başlangıçta bu haberin kaynağı olduğu iddialarını reddetmiş, hatta bunu öne sürenleri dava edeceğini beyan etmesine karşılık, Rahmi Turan'ın adını açıklamasının ardından haberin kaynağının kendi olduğunu kabul etmiş ve kendisinin de bu haberi bir CHP'liden aldığını beyan etmişti. Buna karşılık Atilla, iddianın kaynağı olan CHP'li ismi açıklamamıştı.


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Talat Atilla Beştepe CHP

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