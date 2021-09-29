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Talep patladı: Kilosu 40 TL'ye satılıyor

29.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve yöresel bir ürün olan tirmit mantarları tezgahları süslerken, özellikle bu aylarda turşusunu yapmak isteyenler talebi arttırdı. Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 40 TL'den satılırken, fındık tirmiti olarak satılan mantar çeşidi 30 ise liradan satılıyor.

Talep patladı: Kilosu 40 TL'ye satılıyor

üksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağışların ardından oluşan ve hasat edilen mantarlar, cinsine göre 30 lira ile 40 lira arasında satışa sunuluyor.

Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda tavuk, fındık ve dağ çeşitleriyle satışa sunuluyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 40 TL'den satılırken, fındık tirmiti olarak satılan mantar çeşidi 30 ise liradan satılıyor.

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"KAVURMA OLARAK TÜKETİLİYOR"

Altınordu ilçesi Çarşamba Pazarı’nda tirmit satışı yapan Murat Armağan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmitin, insanlar tarafından oldukça fazla talep edildiğini söyledi. Özellikle bu aylarda insanların turşu yapmak için fazladan tirmit aldığını ve ifade eden Armağan, “Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar şimdiden kilolarca alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor. Yazın daha çok gurbetçiler fazla talep gösteriyor. Şuanda tirmitte turşu zamanı talep fazla” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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