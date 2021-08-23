HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

23.08.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban'a karşı bir araya gelen yerel birlikler, 'son kale' olarak adlandırılan Pençşir Vadisi'nde üç ilçenin daha kontrolünü ele geçirdi. Taliban, bölgeye yüzlerce savaşçısını gönderdiğini duyurdu.

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, kuzeyde bir bölgede direnişle karşılaştı: Pençşir Vadisi.

Kuzeyde Pençşir Vadisi'ne yakın bir başka bölgede daha yerel milis güçler, Taliban'a karşı savaşarak üç kasabada kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu; ancak bunun için "Taliban'ın aşırılıkçı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini; vazgeçmemesi halinde Afgan ordusunun eski üyelerinin ve milislerin de dahil olduğu kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi:

"Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Bir savaş çıkmasını istemiyoruz."

Ancak görüşmeler bir sonuca ulaşmayınca Taliban, Pazar günü yüzlerce savaşçısının Pençşir'e doğru yola çıktığını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, kuzeydeki güçlerin kontrol ettiği bölgeleri "barış içinde teslim etmeyi reddettiği için savaşmak üzere yola çıktıkları" ifade edildi.

Kabil Havalimanı'nda binlerce kişi tahliye edilmeyi beklerken 'IŞİD tehdidi gerekçesiyle' güvenlik çemberi genişletildiKabil Havalimanı'nda binlerce kişi tahliye edilmeyi beklerken 'IŞİD tehdidi gerekçesiyle' güvenlik çemberi genişletildi

Ahmed Mesud, merkezi olmayan ve kapsayıcı bir hükümete açık olduğunu; Taliban tarafından dayatılan her türlü rejimle savaşacağını duyurmuştu. Taliban'ın kontrolü büyük oranda ele geçirdiği son birkaç hafta içinde dağılan Afgan ordusunun bazı askerleri, silahlarıyla birlikte Pençşir'e giderek Mesud'un birliklerine katıldı.

SON KALE: PENÇŞİR VADİSİ

Pençşir'in uzun bir direniş geçmişi var. Bölgenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud, 2001'deki ölümüne dek Sovyet-Afgan savaşında ve daha sonra Taliban'a karşı iç savaşta bölgeyi başarıyla savunmuştu.

Afganistan'da 'sıkışıp kalmış' kadın gazeteciler anlatıyor: 'Bir evden diğerine kaçarak Taliban'dan saklanıyoruz'Afganistan'da 'sıkışıp kalmış' kadın gazeteciler anlatıyor: 'Bir evden diğerine kaçarak Taliban'dan saklanıyoruz'

Ahmed Mesud, Ahmed Şah Mesud'un oğlu.

Ancak uzmanlar, Pençşir'in topyekün bir Taliban saldırısına karşı duramayacağını düşünüyor.

İsveç'te yaşayan bağımsız araştırmacı Abdul Sayed AFP'ye yaptığı açıklamada "Taliban Penşçir'i her yandan kuşattı ve Mesud'un oğlunun birkaç aydan fazla direnebileceğini sanmıyorum. Şu anda gerçekten güçlü bir desteği yok" diye konuştu.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından mülteciler nereye gidecek?Afganistan'da Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından mülteciler nereye gidecek?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Fransa'da son 24 saatte 17 bin 300 Kovid-19 vakası tespit edildiFransa'da son 24 saatte 17 bin 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.