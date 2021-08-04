Taliban'dan Afganistan Savunma Bakanı'nın Kabil'deki evine saldırı: En az 8 ölü

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi**'nın başkent Kabil'deki evine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda en az 8 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Böylece yaklaşık bir yıldır ilk kez Kabil'de saldırı düzenlenmiş oldu. Daha sonra Kabil'deki güvenlik güçlerine ait bir merkeze düzenlenen bombalı saldırı**da da üç kişi yaralandı.

Bakan Bismillah Khan Mohammadi, Salı gecesi sıkı güvenlik önlemleri altındaki Yeşil Bölge'nin yakınındaki evinin önünde düzenlenen saldırı sırasında evinde değildi. Mohammadi'nin ailesinin tahliye edildiği ve beş saldırgandan dördünün saatler süren çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi ve o sırada konutta önemli bir toplantı yapıldığını iddia etti.

Saldırı sonrası büyükelçilikler ve resmi binaların da bulunduğu Yeşil Bölge'ye özel kuvvetler gönderildi. Özel kuvvetler ile saldırganlar arasındaki çatışma üç saatten fazla sürdü.

Mohammadi saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaygılanmayın, her şey yolunda" dedi.

Sosyal medyada ise sokaklara dökülen ve evlerinin damlarına çıkan Kabil sakinlerinin tekbir getirerek Taliban'a meydan okudukları videolar dolaşmaya başladı.

Benzer bir durum Pazartesi günü Afganistan'ın önemli kentlerinden Herat'ta yaşanmıştı. Kentte son günlerin en şiddetli çatışmalarının yaşandığı bildiriliyor.

Kabil'deki BBC muhabiri: Halk güvenlik güçlerine moral verdi

Kabil'deki BBC muhabiri Secunder Kermani halkın, birçok eyaletin yönetim merkezini ele geçirmeye çalışan Taliban'ı protesto için sokağa dökülmesinin Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçlerine moral verdiğini söylüyor.

Kermani, bir bakanın başkentte sıkı güvenlik önlemleri alınmış evine böylesi büyük bir saldırı düzenlenebilmesinin, her an hükümetin kalbinin de vurulabileceğini gösterdiğine de dikkat çekiyor.

Taliban Leşkergah, Herat ve Kandahar'ı zorluyor

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinin yönetim merkezi Leşkergah'da hükümete bağlı güçler ile Taliban arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Salı günü yaptığı açıklamada, çatışmalarda bir günde 40 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

BBC Afgan Servisi'nin dün konuştuğu fakat adının güvenlik kaygılarıyla saklı tutulmasını isteyen bir Leşkergah sakini, "Yollarda cesetler var. Bunların Taliban savaşçısı mı siviller mi olduğunu bilmiyoruz. Onlarca aile evlerini terkedip Helmand nehrinin kıyısına çekildiler" dedi.

Dehşet içindeki başka kent sakinleri de BBC'ye yine sokaklarda cesetler gördüğünü söyledi.

Afgan ordusu sivil halka Taliban'ın yapması beklenen büyük taarruz öncesinde kenti terketmeleri çağrısı yaptı.

BM ve diğer uluslararası kuruluşlar insani kriz uyarısı yapıyor.

Taliban Leşkergah'ı ele geçirebilirse, bunun büyük sembolik etkisi olacak. Zira Helmand, Amerikan ve İngiliz güçlerinin askeri varlığının en güçlü olduğu yerdi.

Hafta sonunda Helmand Eyalet Konseyi Başkanı Ataullah Afgan, durumun "kontrolden çıkmaya başlamış göründüğünü" itiraf etmişti.

Reuters haber ajansın konuşan Afganistan Ordu Sözcüsü General Ajmal Omar Shinwari, ise Leşkergah'da olağanüstü hal ilan edildiğini ve hükümet güçlerinden takviye gönderildiğini, ABD'nin de hava desteği verdiğini söyledi. Shinwari, "Moraller yüksek" dedi.

Buna karşılık Taliban savaşçılarının kentin içindeki evler, sokaklar, dükkanlar ve pazar yerlerine yavaş yavaş mevzilendikleri ve insanların evlerinde mahsur kaldıkları yolunda haberler alınıyor.

Taliban güneyde eski kalesi Kandahar'ı da ele geçirmeye çalışıyor. Ülkenin batısındaki Herat kenti çevresinde de çatışmaların şiddetlendiği bildiriliyor.

