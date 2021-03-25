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Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti

25.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylandlı kadın akşam yemeği için pazardan satın aldığı deniz ürününün içini açtığında talih kuşunun başına konduğundan habersizdi ama çok geçmeden milyoner olduğunu anladı. Zar zor geçinen ve annesinin tedavi masraflarını üstlenen kadın, şimdilerde bulduğu inci için en yüksek fiyat teklifini bekliyor.

Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti

Kodchakorn Tantiwiwatkul adındaki beş parasız Taylandlı bir kadının kaderi, nadir bulunan turuncu bir Melo incisini keşfettikten sonra sonsuza dek değişmiş olabilir. Pazardan satın aldığı deniz salyangozunun içinden çıkan misketten daha büyük olan nesne aslında paha biçilemez bir inciydi.

SERVET DEĞERİNDE!

Genç kadın'' Anneme gösterdim ve onun bir Melo incisi olduğunu ve çok değerli olduğunu söyledi. Bir balıkçının bir servete sattığı haberleri de televizyonda izledik" dedi ve ekledi: ‘’Annem kanser. Bu inci ise iyi bir tedaviye ulaşabilmek için tek umudumuz. Oldukça fakiriz annemin hastane masrafları ev faturaları birikmiş durumda. Şimdi bu inci sayesinde hayatımızın değişmesi bekliyoruz. Umarım onu en iyi fiyata satabiliriz.’’

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DEĞERİ 200 BİN DOLARDAN FAZLA

Melo Melo olarak bilinen ve deniz salyangozları tarafından oluşturulan portakal rengindeki incinin 200 bin dolardan fazla olduğu tahmin edilirken inci için dünyanın dört bir yanından alıcı geliyor.
İstiridyelerin içinden çıkan geleneksel incilerden farklı olan büyüleyici inci 1.5 cm çapında ve altı gram ağırlığında.

Aile, kendilerine uygun bir fiyat teklif edebilecek potansiyel alıcılar bulmak için yardım çağrısında bulundu.

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İNCİLERİN EN PAHALISI PORTAKAL RENGİ

Turuncudan kahverengiye kadar çeşitli renklerde olabilen Melo incilerinin en pahalısı, tahmin edilebileceği gibi portakal rengi. İnciler, çoğunlukla Güney Çin Denizi ile Andaman Denizi kıyılarında bulunuyor.

Melo incileri, Melo Melo olarak bilinen büyük bir deniz salyangozu türünün kabuğu altında üretilen doğal olarak oluşan mücevherlerdir.

Taşlar, bir salyangozun kabuğunun altına girdiğinde oluşur ve hayvanın rahatsızlığını azaltmak için salgı üretmesine neden olur. Birkaç yıl içinde salgı katmanları bir Melo incisi oluşturur.

İnciler, mücevherin yetiştirildiği salyangoz kabuğunun rengine bağlı olarak kahverengiden sarıya veya turuncuya değişir.

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