HABER

Talihsiz işçi metrelerce yükseklikten düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi’ndeki organize sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tıkanan oluğu tamir etmek için çatıya çıkan bir işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Tugay E., çatıda bulunan yağmur suyu oluğunu tamir etmek için yukarı çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi’ndeki organize sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tıkanan oluğu tamir etmek için çatıya çıkan bir işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Tugay E., çatıda bulunan yağmur suyu oluğunu tamir etmek için yukarı çıktı. Talihsiz işçi çatıda bulunan şeffaf havalandırma boşluğuna basınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İşçinin yardımına arkadaşları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri işçiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adamın durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Mersin’de 'Çin ciğeri' operasyonuMersin’de 'Çin ciğeri' operasyonu
Doğu Biga’dan, işten geçici olarak çıkarılan 200 personel ile ilgili basın açıklamasıDoğu Biga’dan, işten geçici olarak çıkarılan 200 personel ile ilgili basın açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.