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Talimat verildi! Türkiye'nin tamamında eş zamanlı denetim: Lokanta, restoran, kafe, otel...

21.08.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimi için düğmeye bastı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla 81 ile yazı gönderildi. 3 hafta boyunca lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılacak ve numunelerin şartlara uygun çıkmaması halinde yaptırımlar uygulanacak. "En iyi denetleyici, tüketicidir" diyen Bakan Yumaklı ayrıca, "Vatandaşlarımızdan karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı’mıza bildirmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Talimat verildi! Türkiye'nin tamamında eş zamanlı denetim: Lokanta, restoran, kafe, otel...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılarak, gerekli görülen yerlerden numune alınıp, uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

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81 İLE GÖNDERİLDİ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi. Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta şunlar kaydedildi:

“Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.”

SICAK HAVALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve vatandaşlara güvenilir gıda sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde gıda kaynaklı salgın ya da vakalarla karşılaşmamak için hız kesmeden çalıştıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla toplu olarak beslenme yapılan tüketim yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık verdiklerini vurguladı.

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Yumaklı, Bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şu bilgilere yer verdi:

“Bu resmi kontroller çerçevesinde 18 bin 413 adet idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirilmiş, gıda işletmelerine 8 bin 769 adet idari para cezası uygulanmış, cumhuriyet savcılığına 122 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.”

3 HAFTA SÜRECEK

Rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun bir denetim faaliyeti başlattıklarını duyuran Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu denetimlerde, konularında uzman 7 bin 628 personelin görev alacağını bildirerek şunları kaydetti:

“Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz tarafından aralıksız sürdürülecektir. Vatandaşlarımızdan karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı’mıza bildirmelerini rica ediyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir. Unutmayalım ki en iyi denetleyici, tüketicidir.” (İHA)

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restoran otel denetim

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