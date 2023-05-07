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Talimatlar İstanbul'daki lüks villadan! Cezaevinden kaçtı, Türkiye'de onlarca kişiyi dolandırdı: Her şey panikleten o telefonla ortaya çıktı

07.05.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N. T. adlı kişi sigorta şirketinden gelen telefon sonrası paniğe kapılıp verilen hesap numarasına yüklü miktarda para gönderdi. Dolandırıldığını anlayıp ihbarda bulununca şüphelilerin Türkiye genelinde onlarca kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Aylar süren takibin ardından polis cuma günü operasyonun düğmesine bastı. Çete liderinin eski sigortacı S. D. olduğu belirtilirken 'İstanbul'daki lüks villa' detayı dikkat çekti.

Talimatlar İstanbul'daki lüks villadan! Cezaevinden kaçtı, Türkiye'de onlarca kişiyi dolandırdı: Her şey panikleten o telefonla ortaya çıktı

Cezaevi firarisi eski sigortacı S. D.'nin liderliğini yürüttüğü dolandırıcılık çetesi, Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. S. D.'nin, kurduğu sistem ile çeteyi İstanbul'un Beykoz ilçesinde kiraladığı lüks villadan yönettiği ortaya çıktı.

TELEFONDA İCRAYI DUYUNCA PANİĞE KAPILDI

Şubat ayında N.T.'yi bir sigorta şirketinden arayan kişiler, geçmiş döneme ait borçları olduğunu, ödememesi halinde mal varlığına icra geleceğini söyledi. Paniğe kapılan N.T., verilen hesap numarasına 1 milyon 700 bin TL gönderdi. N.T., daha sonra dolandırıldığını anladı.

ONLARCA KİŞİYİ 5 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR!

İhbar sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin Türkiye genelinde 61 kişinin 5 milyon TL'sinin dolandırıldığını belirledi. Çalışmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Dolandırıcılık çetesinin eski sigortacı S. D. tarafından yönetildiği tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

Polis, 4 Mayıs'ta Erzurum, İstanbul, Ağrı ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda vatandaşa ait kimlik, kişisel verilerin tutulduğu doküman, kredi ve banka kartlarının yanı sıra dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, sim kartları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

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YÖNETİM ÜSSÜ: İSTANBUL'DA LÜKS VİLLA

Öte yandan S. D.'nin 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu belirtildi. S. D.'nin ayrıca İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiraladığı, çeteyi kurduğu sistem ile buradan yönettiği ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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dolandırıcılık çete lüks villa

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