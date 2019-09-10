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Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 16 yıldır aranan, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'altın çocuk' lakaplı Gökhan S. (45), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

'Dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan Gökhan S.'nin Manavgat'ta olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon yaptı. Belirlenen adrese sabah saatlerinde yapılan baskında Gökhan S. yakalanıp, gözaltına alındı. Gökhan S.'nin yapılan üst aramasında, çeşitli kişilere ait çok sayıda kimlik ele geçirildi. Gökhan S., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. 16 yıldır aranan Gökhan S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'YAKALANMADIĞI İÇİN 'ALTIN ÇOCUK' LAKABI TAKILMIŞ

Öte yandan suç örgütlerinin, her olaydan sonra kaçıp, saklandığı ve yakalanmadığı için Gökhan S.'ye, 'altın çocuk' lakabı taktığı belirtildi. (DHA)

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Antalya altın çocuk dolandırıcı yakalandı

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