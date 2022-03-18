Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

Yiyecekleri taze, ilk alınan haliyle tüketmek için çoğu zaman bir kısmı buzluğa kaldırılıyor. Ancak oldukça işe yarar bu yöntem bazı durumlarda zararlı olabiliyor ve o yiyecekle bakteri tüketimine neden olabiliyor. İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek...

SULU MEYVELER

Kavun, karpuz gibi yüksek oranda sıvı içeren meyveler doldurulduklarında yumuşayarak orijinal kıvamını kaybeder.

BAZI SEBZELER

Turp, salatalık, marul gibi bazı sebzeler donrurulduğunda tadını kaybeder.

KONSERVELER

Buzluğa konulan konservenin içindeki sıvı genleşir. Bu da kutunun patlamasına neden olur.

BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLER

Buzu çözülen yiyeceklerde bakteri daha fazla bulunur. Bu yiyecekler yeniden dondurulduğunda, ilk dondurma işleminden daha çok bakteri barındırır.

SICAK YİYECEKLER

Sıcak yiyeceklerini buzdolabına koyarsanız buzdolabınızın soğuk hava dengesinin bozulmasına neden olursunuz, böylece buzdolabınızda bakteri ürer.

YUMURTA

Dondurulan yumurtanın kabuğu çatlayabilir. Donmuş yumurtayı pişirmeye kalkarsanız sakızımsı bir kıvama geldiğini görürsünüz.

ÇİĞ PATATES

Çiğ patatesi dondurursanız kahverengine dönüşmesine neden olursunuz. Patatesleri koyu ve serin bir yerde bekletmeyi tercih edin. Ancak patates püresini 4-6 ay kadar buzdolabında saklamak mümkün.





