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Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

18.03.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyeceklerin daha uzun ömürlü olması için akıllara gelen ilk şey 'buzluğa koymak' oluyor. Ancak bazı yiyecekler buzluğa koyulduğunda ya da buzluktan çıkarılıp, çözülüp tekrar koyulduğunda orijinal kıvamını kaybediyor ya da tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

Yiyecekleri taze, ilk alınan haliyle tüketmek için çoğu zaman bir kısmı buzluğa kaldırılıyor. Ancak oldukça işe yarar bu yöntem bazı durumlarda zararlı olabiliyor ve o yiyecekle bakteri tüketimine neden olabiliyor. İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek...

SULU MEYVELER

Kavun, karpuz gibi yüksek oranda sıvı içeren meyveler doldurulduklarında yumuşayarak orijinal kıvamını kaybeder.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

BAZI SEBZELER

Turp, salatalık, marul gibi bazı sebzeler donrurulduğunda tadını kaybeder.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

KONSERVELER

Buzluğa konulan konservenin içindeki sıvı genleşir. Bu da kutunun patlamasına neden olur.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

BUZU ÇÖZÜLEN YİYECEKLER

Buzu çözülen yiyeceklerde bakteri daha fazla bulunur. Bu yiyecekler yeniden dondurulduğunda, ilk dondurma işleminden daha çok bakteri barındırır.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

SICAK YİYECEKLER

Sıcak yiyeceklerini buzdolabına koyarsanız buzdolabınızın soğuk hava dengesinin bozulmasına neden olursunuz, böylece buzdolabınızda bakteri ürer.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

YUMURTA

Dondurulan yumurtanın kabuğu çatlayabilir. Donmuş yumurtayı pişirmeye kalkarsanız sakızımsı bir kıvama geldiğini görürsünüz.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

ÇİĞ PATATES

Çiğ patatesi dondurursanız kahverengine dönüşmesine neden olursunuz. Patatesleri koyu ve serin bir yerde bekletmeyi tercih edin. Ancak patates püresini 4-6 ay kadar buzdolabında saklamak mümkün.

Tam bir bakteri yuvasına dönüşüyor! İşte buzluğa koyulmaması gereken 7 yiyecek

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