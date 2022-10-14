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Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

14.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yaşamın ihtiyacı olan su en önemli kaynakların başında gelir. Gün içerisinde sıklıkla su tüketmenin insan vücuduna sayısız faydası bulunuyor. Ancak gece, uykudan uyanıp içilen su için aynı şeyler söylemek pek mümkün değil. İşte ayrıntılar...

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Su içmek hücre atıklarını alır, kan dolaşımı sağlar, kalp fonksiyonlarını korur. Uzmanlar günde en az 8 bardak su içilmesini tavsiye eder. Ancak yararları saymakla bitmeyen su, gece ise tam bir zehre dönüşüyor.

SUYU SAKIN BÖYLE İÇMEYİN

Birçok insan gece uyumadan önce bir bardağa su doldurup baş ucuna koyuyor. Gece susuzluğunda ise uyanıp bu suyu içiyor.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Ancak bu durum oldukça zararlı. Yavaş yavaş zehirliyor.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Gece içilen suyun tadı farklı olur. Ancak uyku hali olduğu için bunun anlaşılması oldukça güçtür.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Ağzı açık bir şekilde bekleyen su hava ile direkt temas eder. İçerideki yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesini sağlar.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Bu emilimin sonucunda su kimyasal bir tepkimeye girer ve karbonik asit oluşturur.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır. Başucunda bulunan ağzı açık, su dolu bardaklar tehlikelidir.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesine neden olur.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Bunun önüne geçmek için ise ağzı kapalı şişelerden su içilmesi tavsiye edilir.

Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin


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su gece
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