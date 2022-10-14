Tam bir zehre dönüşüyor! Suyu sakın bu şekilde içmeyin

Su içmek hücre atıklarını alır, kan dolaşımı sağlar, kalp fonksiyonlarını korur. Uzmanlar günde en az 8 bardak su içilmesini tavsiye eder. Ancak yararları saymakla bitmeyen su, gece ise tam bir zehre dönüşüyor.

SUYU SAKIN BÖYLE İÇMEYİN

Birçok insan gece uyumadan önce bir bardağa su doldurup baş ucuna koyuyor. Gece susuzluğunda ise uyanıp bu suyu içiyor.

Ancak bu durum oldukça zararlı. Yavaş yavaş zehirliyor.

Gece içilen suyun tadı farklı olur. Ancak uyku hali olduğu için bunun anlaşılması oldukça güçtür.

Ağzı açık bir şekilde bekleyen su hava ile direkt temas eder. İçerideki yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesini sağlar.

Bu emilimin sonucunda su kimyasal bir tepkimeye girer ve karbonik asit oluşturur.

Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır. Başucunda bulunan ağzı açık, su dolu bardaklar tehlikelidir.

Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesine neden olur.

Bunun önüne geçmek için ise ağzı kapalı şişelerden su içilmesi tavsiye edilir.



