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Tam ısındık derken... Uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat: Sıcaklıklar aniden düşecek

14.05.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtta beklenen hava durumuna ilişkin son dakika haberleri geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta sonu hava sıcaklıklarının 4 derece kadar artacağı ifade edilirken, önümüzdeki günler için ise soğuk hava uyarısı geldi. Uzmanlar, perşembe gününe kadar havaların sıcak geçeceğini belirtirken, sonrasında ise soğuk havaların etkili olacağını söyledi. Ani sıcaklık düşüşü için uyarı gelirken, özellikle gecelerin soğuk olacağı ve çok üşüteceği aktarıldı.

Tam ısındık derken... Uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat: Sıcaklıklar aniden düşecek

Son dakika haberi: Hava durumuna ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs Cumartesi günü ve hafta sonu, hava sıcaklıklarının artışa geçeceğini duyurdu. Öte yandan yine MGM ve uzmanlar, önümüzdeki hafta perşembe (19 Mayıs) gününe kadar havaların sıcak geçeceğini ancak daha sonra ise soğukların etkili olacağını ifade etti. İşte yurtta beklenen hava durumu olayları...

BAZI İLLER İÇİN YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

"GECELER ÇOK ÜŞÜTECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yanı sıra uzmanlar da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, önümüzdeki hafta etkili olması beklenen soğuk havaya dikkat çekerek şunları söyledi:

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Perşembe gününe kadar sıcak gidecek ve bize tişört giydirecek olan havalar 19 Mayıs itibariyle bozuluyor. Perşembe gününden itibaren tekrar kalın giyisilere başvuracağız. Özellikle geceler çok üşütecek. Ancak, soğuklar sadece 2 gün etkili. Isı değişimine karşı dikkatli olunmalı.

"15 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR"

Twitter'da hava durumu paylaşımlarıyla bilinen "havaforum" isimli sayfadan yapılan paylaşımda da "Mevsimine göre oldukça soğuk olan bir hava dalgası bize doğru yaklaşıyor. 18 Mayıs Çarşamba'dan 19 Mayıs Perşembe'ye geçişte sıcaklıklar 8 ila 15 derece birden düşebilir. İç kesimlerde zirai don riski gündeme gelebilir. Takipteyiz." dedi.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde Konya, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ver yer yer çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, gece saatlerinde Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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