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Tam kapanma ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkmak yasak mı?

26.04.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamın 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından herkes "Tam kapanma ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkmak yasak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

Tam kapanma ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkmak yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma ile ilgili olarak, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

Tam kapanma sürecinde, belirli sektörlerde çalışan kişiler dışında vatandaşlar istisnai durumlar haricinde haftanın hiçbir günü sokağa çıkamayacak.

Tam kapanma ne zaman bitecek? Hafta içi sokağa çıkmak yasak mı?

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."


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