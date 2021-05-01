Koronavirüs vakalarının artışı sonrası ilan edilen 17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından online hizmetlerin çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. Getir çalışıyor mu, tam kapanmada Getir açık mı gibi sorular merak konusu. Peki tam kapanmada Getir çalışıyor mu? Yasaklarda Getir açık mı?

TAM KAPANMADA GETİR ÇALIŞIYOR MU? YASAKLARDA GETİR AÇIK MI?

Türkiye genelinde 29 Nisan 2021 akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'ne göre Getir ve GetirBüyük 10.00 - 17.00 saatleri arasında, GetirSu 08.00 - 00.00 saatleri arasında, GetirYemek ise 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Getir ve Banabi başta olmak üzere tüm hızlı teslimat platformları da 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Karara göre bu platformlar 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

TAM KAPANMADA MARKETLER AÇIK MI?

Tam kapanma uygulaması için alınan karara göre marketler 28-29 Nisan tarihleri arasında sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edilecek.



