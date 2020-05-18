HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam o an! Saatler süren çaba böyle son buldu

Tam o an! Saatler süren çaba böyle son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Denizli’de bir şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istedi. Saatler süren ikna çabalarının boşa çıkmasının ardından şahsın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis ekipleri üstüne atlayarak şahsı yakaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. M.F., isimli şahıs boğazına dayadığı bıçak ile çevredekilerin şaşkın bakışları altında bağırarak kendisine zarar vermeye başladı.

BİR TÜRLÜ İKNA EDİLEMEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen M.F.’nin bir arkadaşı ile birlikte polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ardından bölgeye çağrılan psikolog bu defa şahsı ikna çabasına girişti. Polis ve psikolog ne yaparsa yapsın şahsı ikna edemedi.

ÜSTÜNE ATLAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

İkna çabalarına karşılık vermeyen M.F.’nin arkasına döndüğünde bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis daha sonra şahsın üstüne atlayarak elindeki bıçağı almayı başardı. Ambulansa binmeyi reddeden şahıs sedyeye bağlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, şahsın polis ekipleri gelmeden önce kendisini göğüs bölgesinden ciddi sayılmayacak şekilde bıçakladığı da öğrenildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
1/

En Çok Okunan Haberler

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Davutoğlu'ndan sert tepki: Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar!

Davutoğlu'ndan sert tepki: Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar!

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
Pompalı dehşeti! Polis ve jandarma evine ortak operasyon düzenledi

Polis ve jandarma evine ortak operasyon düzenledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ zirvesinde açıkladı: En az zararla atlatan ülkelerden...

Bakan Koca'dan önemli açıklama: En az zararla atlatan ülkelerden...

İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız

İletişim Başkanı Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız

İstanbul'da iftar öncesi silah sesleri! Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.