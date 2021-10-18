Tam sonbahar havalarına uygun, çizmelerle kombinebilecek midi elbiseler

Uçuş uçuş etekleriyle elbiselerin yüzyıllardır ne kadar havalı durduğunu söylemeye gerek yok. Midi boy ise elbiseye zamansız bir hava veren, bizi eskilere götüren ama aynı zamanda çok da modern duran bir detay. Midi boy elbiseler; çizmelerle, trençkotlarla ve aksesuarlarla birleştiğinde çok hoş bir görünüm sunuyor. Peki, sonbahar dolabınızın bir tık uzağınızda olduğunu biliyor muydunuz?

Klasik ve uyumlu...

Hem günlük hem de ofis şıklığınız için sade ama bir o kadar da şık bir parça. Aksesuarlarınızla daha da şıklaştırabileceğiniz bu elbise, çizmelerle de çok uyumlu olacak. Siyah renkli tasarımı onu uyumlu yapan özelliklerden biri. Böylece bu elbiseyi birçok farklı renkle birlikte kombinleyebilirsiniz. Korsaj görüntüsündeki beli, dökümlü kolları ve yakasıyla zamansız bir çizgide tasarlanmış bu elbise, birçok zamanda ve mekanda tercih edebileceğiniz bir parça. Desenli bir seçeneği de bulunan elbiseyi kendi tarzınıza göre yorumlayabilirsiniz. Elbise, çizmelerin yanı sıra güneşli günlerde topuklu ayakkabılarla da kombinlenebilir.

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Farklı yorumlar...

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Tam bir sonbahar renginde olan bu elbise; drape, yırtmaç, kemer ve daha birçok detayla birlikte farklı bir modeli beğeninize sunuyor. Kiremit rengindeki bu elbise,çizmelerinizle ayrı, topuklu ayakkabılarınızla ayrı bir uyum yakalayacak. Hem günlük olarak, hem ofiste hem de davetlerde rahatlıkla bu elbiseyi tercih edebilirsiniz. Likralı bir kumaştan tasarlanmış olan elbisenin çok rahat olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Uzun kolları ve yarım balıkçı yakasıyla birlikte tam olarak mevsimlik bir elbise diyebiliriz. Kullanıcılarından da çok iyi yorumlar alan elbise, uzun trençkotlarınızla birlikte de çok uyumlu görünebilir.

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Klas bir duruş...

Hem sade hem de çok şık bir sonbahar elbisesi. Şık aksesuarlar ile birleşince onu bir davet elbisesi olarak da kullanabilirsiniz. Hem gün içinde hem de ofis için tercih edebileceğiniz bu elbise, nude tonuyla da her parçayla uyumlu olmaya çok açık. Crop blazer ceketlerle de çok şık duracağına inandığımız bu elbise spor ayakkabılarınızla da çok havalı durabilir. Elbisenin bu nude renginin yanında bir de mavi ve siyah rengi bulunuyor. Üç rengi de değerlendirilebilir ve her rengi farklı farklı kombinlerinize uyabilir. Sadeliği ve şıklığıyla dolabınızda bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri.

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Bahar sona ermedi diyenlere...

Bu elbise, deseni ve renkleriyle ilkbaharı hatırlatmaya devam ediyor. Sonbaharın güneşli günlerine çok uygun olan elbise, kot ceketler ve trençkotlarla harika bir uyum yakalayacak. Birçok rengi bir arada tutan bu midi boy elbise, içinde barındırdığı renklerle kombinlenebilir. Elbisedeki hoş dekoltede birçok farklı kolyenizi sergileyebilirsiniz. Elbiseyi çizmeleriniz ya da kısa botlarınızla giyebileceğiniz gibi topuklu ya da spor ayakkabılarınızla da tercih edebilirsiniz. Ayrıca sadece sonbahar için değil yaz ve ilkbahar mevsimi için de rahatlıkla kullanabileceğiniz bu elbise, dolabınızda olması gereken kurtarıcı bir parça.

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Hem ciddi hem eğlenceli...

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Kare desenli bu elbise tam bir sonbahar modeline sahip. Deri çizmelerin çok yakışacağı bu elbise, her açıdan çok hoş görünüyor. Yakasıyla nostaljik bir hava verilmiş elbise, özellikle altın renkteki şık küpeler ve yüzüklerle kombinlenebilir. Gün içinde ve iş hayatında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu elbisenin farklı birçok rengi de bulunuyor. Elbisenin çizmeler dışında spor ayakkabılarınızla da çok hoş duracağına şüphe yok. Topuz, atkuyruğu ya da örgü gibi toplu saç modelleriyle de çok uyumlu olacak elbise, uzun kaşe kabanlarla birlikte kış mevsiminde de kullanılabilir.

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Minik desenler ve zarafet...

Minik çiçek desenleriyle tasarlanmış bu siyah elbiseyi, birçok aksesuarınızla birlikte düşünebilirsiniz. Çizmelerle çok şık duracak bu elbise topuklu ayakkabılarınız için de çok uygun. Kemer ve takılarla birlikte, elbiseyi bir davet için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayrıca kısa deri ceketlerin de bu elbiseye çok yakışacağını söylemeden geçemeyiz. Yakası kapalı olan elbiseyi dağınık topuz gibi toplu saç modelleriyle birlikte kullanmak da çok hoş bir detay olabilir. Bununla birlikte saçınızda kullanacağınız bohem tarzdaki bandana ve eşarplar da bu elbiseye çok yakışabilir ve farklı bir hava katabilir.

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Nostaljik bir esinti...

Modeliyle ve detaylarıyla nostaljik bir çizgide duran bu elbiseyi birçok zaman ve mekan için düşünebilirsiniz. Mavi, ekru, lacivert gibi daha birçok rengi bulunan elbiseyi hem çizmelerinizle hem de topuklu ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz. Spor ya da klasik... Her tarza uygun olacak bu elbiseye uzun trençkotların da çok yakışacağına inanıyoruz. Tüm renkleriyle sonbahar trendlerini yakalayan elbise, özellikle altın renkli takılarla çok şık duracak. Soft tonlardaki makyajın da bu zamansız elbiseyle çok uyumlu olacağı ortada. Ayrıca kare yaka da bu yılın modasına çok uygun, hoş bir detay.

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Genç ve şık...

Çok zamansız ama çok genç duran bu klasik elbise, her yerde kullanılabilir. Ne tarzda bir aksesuar seçerseniz o tarza bürünecek elbise, çok kurtarıcı bir parça. Bu elbise hem günlük olarak, hem ofiste hem de konuk olacağınız davetler için çok uygun bir model. Elbisenin siyah haricinde farklı renkleri ve desenli hali de bulunuyor. Deri ceket ve deri çizmelerle birlikte çok stil sahibi bir resim çizebilirsiniz. Çizme seçiminde çorap tarzda olanları kullanmanız ise stilinizde bir bütünlük yakalamanızı sağlayacak ufak bir detay olabilir.

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Güne güneş gibi doğmak isteyenlere...

Pötikare desenli bu elbise hem ilkbahar hem sonbahar için çok uygun. Madonna yaka olarak da kullanmayı tercih edebileceğiniz elbiseyi, kollarını kaldırdığınızda kare yaka olarak da giyebilirsiniz. Crop kot ceketler ve trençkotlarla birlikte harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Çizmeleriniz ya da botlarınız yanında elbiseyi spor ya da topuklu ayakkabılarınızla birlikte de kombinleyebilirsiniz. Elbisenin sarı renkle birlikte yeşil, siyah, pembe, mavi gibi birçok farklı rengi de bulunuyor. Farklı aksesuarlarla birlikte düşünebileceğiniz bu elbise, tek başına yaz mevsimi için de uygun bir tercih olabilir.

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Gün içinde ya da festivalde...

Minik çiçek desenleriyle ve fırfırlı eteğiyle bohem bir hava yakalayan bu elbiseyi her zaman tercih edebilirsiniz. Bu bordo renkli elbise, dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri olacak. Kovboy şapkalar, tokalı kemerler ve çizmelerle birlikte tam bir festival kombini olabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca bandanaları da unutmamak lazım. Elbisenin V yakasında birbirinden şık kolyelerinizi taşıyabilirsiniz. Hasır çantalar da elbiseyi tamamlayacak harika detaylardan biri. Elbisenin bordo renginin yanında tercihinize göre siyah rengi de bulunuyor. Doğal tonlarda hoş bir makyajla birlikte sade ve şık stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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