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  4. Tam yol açıldı derken... Canlı yayında dikkat çeken anlar: Önüne katıp metrelerce sürükledi

Tam yol açıldı derken... Canlı yayında dikkat çeken anlar: Önüne katıp metrelerce sürükledi

17.05.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurlu havalar kazaları da beraberinde getiriyor. Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde bir kamyon devrilmiş, Ankara yönü ulaşıma kapanmıştı. Yol yaklaşık 1,5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldıktan sonra ulaşıma açıldı. Ancak DHA muhabirinin yoldaki son durumu aktardığı canlı yayın sırasında bir kaza daha meydana geldi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nun Körfez geçişinde devrilen kamyon nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın enkazı kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Tam o sıralarda ise bir kaza daha meydana geldi. İkinci kaza canlı yayına yansıdı.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

İlk kaza, TEM Otoyolu’nun Körfez geçişi mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünden, Ankara istikametine giden kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

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Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.

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TAM YOL AÇILMIŞKEN...

DHA muhabiri trafiğin yeniden açıldığını canlı yayında aktardığı anlarda bir kaza daha meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu görülürken bir kamyon önündeki aracı metrelerce sürükledi.

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(DHA)

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