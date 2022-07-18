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Tamamen kuruyunca ortaya çıkan tabaka dikkat çekti "Günlük ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlardı"

18.07.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Ulaş ilçesindeki Tecer (Kellah) Gölü yaz aylarında tamamen kuruyordu. Bu sene de 6. aydan itibaren tamamen sular çekilince gölün yüzeyini kaplayan tuz tabakası dikkat çekti. Bölgede yaşayanlar tuzlu yapısı nedeniyle gölün, içme suyu, tarım ya da hayvancılıkta kullanılmadığını, eski zamanlarda halkın günlük tuz ihtiyaçlarını gölden karşıladıklarını belirtti.

Tamamen kuruyunca ortaya çıkan tabaka dikkat çekti "Günlük ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlardı"

Sivas'ın Ulaş ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan, halk dilinde Kellah Gölü olarak bilinen Tecer Gölü, her yaz mevsiminde sıcaklığın etkisiyle tamamen kuruyor. Bu yıl da 6. aydan itibaren suların çekildiği gölden geriye beyaz tuz tabakası kaldı.

"ÇOCUKLUĞUMUZDA BURAYA GELİR YIKANIRDIK"

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün 90'lı yıllarda yavaş yavaş kurumaya başladığını belirterek, "1990'dan önce gölde müthiş bir canlılık vardı. Muazzam bir doğa harikasıydı, kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası. Angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapardı. Buradaki kamışlardan gölü göremezdik. Hatta çocukluğumuzda buraya gelir yıkanırdık." dedi.

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"YÜZEYİNDE SADECE TUZ TABAKASI KALIYOR"

Seyhan, 2000'li yıllarda eski canlılığına kavuşturmak için dönemin belediyesi tarafından Tecer Dağı'ndan borular vasıtasıyla göle su bağlandığına dikkati çekerek, "O da birkaç sene idare etti. 2008'den sonra o su da yetmemeye başladı. Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişikliklerinden dolayı gölümüz en son bu hale geldi. Kış mevsiminde yarım metre kadar su oluyor, 6. aydan sonra da tamamen kuruyor ve yüzeyinde sadece tuz tabakası kalıyor." diye konuştu.

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"ESKİDEN HALK GÜNLÜK TUZ İHTİYACINI BURADAN KARŞILIYORDU"

Gölün tuzlu yapısından dolayı içme suyu ve tarım, hayvancılıkta kullanılmadığını vurgulayan Seyhan, çok eski zamanlarda ilçe halkının günlük tuz ihtiyacını gölden karşıladığını sözlerine ekledi. (AA/İHA)

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Sivas
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