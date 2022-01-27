Tamamen Mardin'e özgü! 15 kilo ağırlığında, evininin odasında sergiliyor

Mardin'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, 10 yıldan beri hobi amaçlı doğada bulduğu ilginç taş ve fosilleri topluyor. Birbirinden ilginç 100'ün üzerinde deniz canlısı fosilini elinde bulunduran Çelik, boş zamanlarında doğada gezerek taş ve fosilleri aramaya devam ediyor.

''BOŞ ZAMANLARIMDA FOSİLLERİ TOPLUYORUM''

Kapıcılık işinin yanı sıra boş vakitlerinde hobi amaçlı Mardin'e özgü taş ve fosilleri topladığını ifade eden Çelik, "Mardin'e özgü taşlar buluyorum. Söz konusu Mardin'in jeolojik keşiflerini yapmaya çalışıyorum. Dağa çıkarken, söz konusu Mardin'de keşfedilmemiş bir mercan taşını bulduk. Biz Mardin merkezde Üniversiteye yakın bir yerde fosil yataklarının olduğu yeri tespit ettik. Bu tespitten sonra toprak altında böyle fosile benzer bir noktayı bulduk. Onu yıkadıktan sonra bir mercan taşının olduğunu kesinleştirdik. Bunun da Mardin'e özgü olduğu kanaatine vardık" dedi.

(DHA)

