HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tamamen Mardin'e özgü! 15 kilo ağırlığında, evininin odasında sergiliyor

Tamamen Mardin'e özgü! 15 kilo ağırlığında, evininin odasında sergiliyor

27.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Merkezde Artuklu Üniversitesinin yanında bulunan boş bir alanda fosillerin olduğunu tespit eden Mahmut Çelik, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Çelik, uzun uğraşlar sonucu bir fosil buldu. Fosili topraktan yıkayarak temizledikten sonra Deniz Mercanı fosili olduğunu fark etti. Deniz Mercanı fosili yaklaşık 15 kilo ağırlığında. Kapıcı gencin bulduğu taş ve fosiller, evinin bir odasında sergiliyor.

Tamamen Mardin'e özgü! 15 kilo ağırlığında, evininin odasında sergiliyor

Mardin'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, 10 yıldan beri hobi amaçlı doğada bulduğu ilginç taş ve fosilleri topluyor. Birbirinden ilginç 100'ün üzerinde deniz canlısı fosilini elinde bulunduran Çelik, boş zamanlarında doğada gezerek taş ve fosilleri aramaya devam ediyor.

Screenshot_22

''BOŞ ZAMANLARIMDA FOSİLLERİ TOPLUYORUM''

Kapıcılık işinin yanı sıra boş vakitlerinde hobi amaçlı Mardin'e özgü taş ve fosilleri topladığını ifade eden Çelik, "Mardin'e özgü taşlar buluyorum. Söz konusu Mardin'in jeolojik keşiflerini yapmaya çalışıyorum. Dağa çıkarken, söz konusu Mardin'de keşfedilmemiş bir mercan taşını bulduk. Biz Mardin merkezde Üniversiteye yakın bir yerde fosil yataklarının olduğu yeri tespit ettik. Bu tespitten sonra toprak altında böyle fosile benzer bir noktayı bulduk. Onu yıkadıktan sonra bir mercan taşının olduğunu kesinleştirdik. Bunun da Mardin'e özgü olduğu kanaatine vardık" dedi.

Screenshot_23

Screenshot_24

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
En son 30 yıl önce yağdı! Şimdi herkes arabasını arıyorEn son 30 yıl önce yağdı! Şimdi herkes arabasını arıyor
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kıdem tazminatında önemli değişiklik! Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Kıdem tazminatında önemli değişiklik! Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası! ''Vur hepsini vur''

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası! ''Vur hepsini vur''

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.