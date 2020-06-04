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  4. Tamamen yerli ve milli! Bakanlar GÖKBEY ve ATAK'ı inceledi

Tamamen yerli ve milli! Bakanlar GÖKBEY ve ATAK'ı inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Uydu konulu toplantıda bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu GÖKBEY ve ATAK'ı inceledi.

Bakanlar ve diğer yetkililer, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çalışmalara ilişkin aldıkları brifingin ardından hangarları ziyaret etti. F-16'nın kritik sistemlerinin millileştirilmesi projesi ile Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (Hava Soj) Projesi'nde kullanılacak uçaklarda incelemelerde bulunan üç bakan, daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'in yanına gitti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Bakanlar, çalışmalara ilişkin Kotil'den bilgi aldı ve helikopterin kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖKBEY MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretiliyor.

YERLİ VE MİLLİ

YERLİ VE MİLLİ
ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

2021'DE SERİ ÜRETİM

2021'DE SERİ ÜRETİM
Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.
Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00'da başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülmektedir.
İşte GÖKBEY'in teknik özellikleri:
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