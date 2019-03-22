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Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

İzmir'de, cinsel istismar davasının duruşmasına gelen mağdur Rabia Y.'yi (17) tanık odasında beklerken, taciz ettiği öne sürülen polis memuru F.D., tutuksuz yargılandığı davadan beraat etti. Hakkındaki suçlamanın iftira olduğunu savunan F.D., "Meslek ve özel hayatımda bugüne kadar şerefimle yaşadım. Böyle bir şey yapmam mümkün değil" dedi.

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

İzmir'de yaşayan Rabia Y., geçen yıl, cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü olayla ilgili açılan davanın duruşması için İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Sanıkla yüz yüze gelmek istemeyen Rabia Y., tanık odasına alındı. Rabia Y.'nin iddiasına göre, burada beklerken, polis memuru F.D. kendisine elle tacizde bulundu. Mahkemede görev yapan A.Ş. de tanık odasındaki sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis memuru F.D. hakkında tutanak tutulup, 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memuru F.D. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın 8 ile 12 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bakanlık avukatı da savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatı, Rabia Y.'nin gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Rabia Y., diğer cinsel istismar dosyasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiye de iftira atmıştır. O kişi askerdeyken bile kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemiştir. Söylediklerinin bu kadar yalan olduğu belli olan bir kişinin sözlerinin dikkate alınmamasını istiyoruz. Kaldı ki benim müvekkilim diyabet hastasıdır ve sertleşme problemi yaşamaktadır. Oysa ki Rabia Y., olayı anlatırken müvekkilimin cinsel organının sertleştiğinden bahsetmiştir. Olaydaki tanığın müvekkilim için 'Odaya girdiğimde polis memuru ter içindeydi' demesi normaldir. Çünkü müvekkilim olay tarihinde şu anki kilosundan 30 kilo fazladır. Hastalığına dair raporları ve Rabia Y.'nin diğer cinsel istismar dosyasında söylemiş olduğu tutarsız ifadeleri mahkemeye sunduk. Rabia Y.'de bipolar bozukluk vardır ve yalan söyleme eğilimindedir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum."

'İFTİRAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM'

Diyabet hastası olduğunu ve yüksek dozda insülin kullandığını belirten polis memuru F.D. ise bu nedenle cinsel problemler yaşadığını kaydederek, "Ben meslek ve özel hayatımda bugüne kadar onur ve şerefimle yaşadım. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Korkunç bir iftira ile karşı karşıya kaldım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ege Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan, sanığın 'organik kaynaklı sertleşme bozukluğu' olduğu ve hiçbir zaman ereksiyon olamayacağı yönündeki raporunu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen, Rabia Y.'nin bipolar rahatsızlığının olduğu raporunu, soruşturma ile mahkeme aşamasında çelişkili ifadeler vermesini göz önünde bulundurarak, halen görevine devam eden sanık polis memuru F.D.'nin beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

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