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Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı

TOPRAKKALE/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Toprakkale-Adana D-400 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden Hasan Kaptan idaresindeki 21 BC 315 plakalı asfalt yüklü tanker, Mustafabeyli mevkiinde, virajda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Kaptan, yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, tankerin kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tanker virajda devrildi, sürücü yaralıTanker virajda devrildi, sürücü yaralı

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