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'Tanrının Gözü'nü fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

YURT dışında 'Eye of God (Tanrının Gözü)' denilen Helix Bulutsusu, Türkiye'nin en karanlık noktası olarak belirlenen Yenişarbademli'nin Melikler Yaylası'ndaki 'Gökyüzü Şenlikleri'nde astro fotoğrafçı Nadir Aybek Ertuğ tarafından görüntülendi.

'Tanrının Gözü'nü fotoğrafladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - YURT dışında 'Eye of God (Tanrının Gözü)' denilen Helix Bulutsusu, Türkiye'nin en karanlık noktası olarak belirlenen Yenişarbademli'nin Melikler Yaylası'ndaki 'Gökyüzü Şenlikleri'nde astro fotoğrafçı Nadir Aybek Ertuğ tarafından görüntülendi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibinin gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta olarak belirlediği Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası'nda, 9- 12 Ağustos günlerinde düzenlenen 'Gökyüzü Şenlikleri'nde, 'Tanrının Gözü' olarak bilinen Helix Bulutsusu görüntülendi. Türkiye'nin birçok noktasından gökyüzü meraklıları ve gökbilimcilerin geldiği şenliklere Antalya'dan katılan amatör astro fotoğrafçı Nadir Aybek Ertuğ, 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan, yurt dışında 'Tanrının Gözü' olarak adlandırılan Helix Bulutsusu'nu fotoğrafladı.
Bulutsunun iyi teleskopla sadece toz bulutu olarak görülebileceğini, fotoğraflarda katman katman yapılan işlemlerle renklendirildiğini belirten Nadir Aybek Ertuğ, "Helix Bulutsusu, 'The Helix' veya 'NGC 7293' olarak da bilinir. Kova Takımyıldızı yönünde yer alan, gezegenimsi bir bulutsu. Karl Ludwig Harding tarafından muhtemelen 1824'ten önce keşfedildi. Bu çalışmayı, 'Yenişarbademli Gökyüzü Etkinliği'nde yaptım. Yurt dışında halk arasında, göze çok benzediği için ve uzayın derinliklerinde olmasından dolayı 'Eye of God' yani 'Tanrının Gözü' olarak adlandırılıyor. Bize 700 ışık yılı, yani 6 bin 600 trilyon kilometre uzaklıkta. Gökyüzü meraklıları arasında da popüler olan bir gök cismidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Tanrının Gözü'nü fotoğrafladı

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