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Tansiyon hastalarına Ramazan ayında bunlara dikkat!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen tansiyon hastalarına altın değerinde önerilerde bulunan uzmanlar, ilaçların kullanımının çok önemli olduğunu söyleyerek düzenli tansiyon ölçümünün yapılması gerektiğini söyledi.

Tansiyon hastalarına Ramazan ayında bunlara dikkat!

Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunu ve kontrol altına tutulmazsa kalp krizi, felç gibi çok ciddi problemleri de beraberinde getirebiliyor. Özellikle ramazan ayında uzun süre aç kalmaya, sıvı kaybına iftarda hızlı yemeğe bağlı olarak tansiyon dengesi bozulabiliyor. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının mutlaka doktora danışarak ve düzenli kontrol altında oruç tutmasını sağlıklarından ödün vermemelerini sağlayacak.

İLAÇLARINIZI VE TANSİYONUNUZU ÖLÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Hipertansiyon hastalarının sahura kalkmayı ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, ramazan ayı için şu önerilerde bulunuyor:

İlaçlarınızı ihmal etmeyin. Kullanım şeklinize göre sabah dozunu sahurda, akşam dozunu ise iftarda alabilirsiniz.
Sahurda tuzlu gıdalardan uzak durun. Salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri, zeytin gibi gibi tuz oranı yüksek gıdalar tüketmeyin. Bunun yerine yeşil yapraklı sebzeler, az tuzlu peynir gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Kahve veya çayı çok fazla içmeyin.
İftarda yemeğe hafif bir çorba veya iftariyelikler ile başlayıp bir süre ara verin. Ardından yemeğe devam edin. Sofranızda balık, kurubaklagil ve sebzelere bol bol yer verin. Yoğurt, zeytinyağı, kuruyemiş de tüketebilirsiniz.
Hamurişi ve yağlı gıdaları tüketmemeye çalışın.
Tuz tüketimini sınırlayın.
Tatlı tüketmek istiyorsanız tercihizi sütlü ya da meyveli tatlılardan yana kullanın. Haftada iki defadan fazla tatlı yemeyin.
Sahurda da iftarda da yavaş yiyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin.
Su tüketmeyi unutmayın. Ayrıca ayran, soda ve taze sıkılmış meyve suyu da içebilirsiniz.
Tansiyonunuzu güvenilir bir tansiyon cihazıyla sabah ve akşam düzenli olarak ölçmeye özen gösterin.


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