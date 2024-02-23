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Tansu Çiller’den Murat Kurum’a destek: ‘Büyük bir heyecanla geliyor’

23.02.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler öncesinde eski Başbakan Tansu Çiller yeniden ortaya çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a destek verdiğini açıklayan Çiller ‘Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor, İstanbullu bu heyecanı arıyordu’ ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller’den Murat Kurum’a destek: ‘Büyük bir heyecanla geliyor’

Eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini ilan etti. İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda konuşan Murat Kurum'u dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, ‘Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor, İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi. İstanbul için hayırlı olsun’ dedi.

"MURAT KURUM İSTANBUL'A BÜYÜK BİR HEYECANLA GELİYOR"

Programın ardından gazetecilere konuşan Tansu Çiller, Murat Kurum'a desteğini açıkça ilan etti. İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Çiller şunları söyledi: "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor. İstanbullu bu heyecanı arıyordu. Çok önemli noktalara değindi.

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Bence en önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a. Ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbul. İstihdam konusuna değindi. Beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin ve kadınlarımızın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız istihdamı evladı ve eşi için ister ama kendisi için de ister. Burada ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bu beni heyecanlandırdı.

"İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Umuyorum bu alanda belediyecilikle birleştirilerek bir demokratik açılım haline getirilebilir. Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tansu Çiller Murat Kurum ak parti
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