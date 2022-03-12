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Tansu Çiller'in yeni partisi hangisi? Tansu Çiller parti mi kuracak, Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek?

12.03.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansu Çiller'in parti kuracağı söylentilerinin ardından Çiller'in yeni partisi merak edilmeye başlandı. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal” diyerek siyaset için yeşil ışık yakmıştı. Peki Tansu Çiller'in yeni partisi hangisi? Tansu Çiller parti mi kuracak? Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek? İşte merak edilenler...

Tansu Çiller'in yeni partisi hangisi? Tansu Çiller parti mi kuracak, Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek?

Eski başbakanlardan olan Tansu Çiller önceki günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş için sinyaller vermişti. "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" şeklinde konuşan Çiller'in partisi merak edildi.

TANSU ÇİLLER ANAVATAN PARTİSİ'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Son olarak Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Beyaz TV'de ekrana gelen Tahir Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiyem" programının canlı yayın konuğu oldu. Burada Tansu Çiller’e gündeme oturan bir teklif yapan Çelebi, "Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık." ifadesini kullandı.

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Türkiye'nin 1990'lı senelerdeki çalkantılı zamanlarına damga vuran isimlerden olan Çiller, ilk dönemlerde aldığı iyi eğitim ve kadın olması nedeniyle bazı kesimlerde Türkiye'nin yeni yüzü olarak görülmüştü. Süleyman Demirel'in davetiyle 1990 senesinde Doğru Yol Partisi'nde (DYP) siyasete girmiş olan Çiller, 1991 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçilmiştir. Ekonomi alanındaki altyapısı ile 1991 seçimlerinde kamuoyunun da iyi hatırladığı "herkese iki anahtar" vaadiyle partisini koalisyon ortağı yaparken kendisi de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olmuştur.

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