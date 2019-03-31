HABER

Tansu Çiller oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Tansu Çiller: - "Bugün çok güzel bir gün, eminim sandıkları milletimiz dolduracaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak, inşallah hayırlı olsun"

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oyunu kullandı.

Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte oyunu kullanacağı Yeniköy İlkokulu'na geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığa giderek, sıra bekledikten sonra kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Çiller, sırada bekletildiği için özür dileyen görevlilere, "Milleti beklemek benim için şereftir. Aksini yapıp öncelik tanısaydınız kabul etmezdim, çok teşekkür ediyorum." şeklinde cevap verdi.

Oyunu vermek için sırada beklediği sırada vatandaşlarla sohbet eden Çiller, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün çok güzel bir gün, eminim sandıkları milletimiz dolduracaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak, inşallah hayırlı olsun." dedi.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Gezici sandık vatandaşın ayağına gidiyorGezici sandık vatandaşın ayağına gidiyor
Karadeniz sandık başındaKaradeniz sandık başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski başbakanlardan Tansu Çiller

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.