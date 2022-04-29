Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı olarak bilinen Tansu Çiller'in yeni bir parti kurup kurmayacağı konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası yeniden gündeme geldi. Tansu Çiller parti kuracak mı? Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? Ne karar verdi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TANSU ÇİLLER PARTİ KURACAK MI?

Geçtiğimiz aylarda, ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddia edilmişti.

Böyle bir karar almadığını belirten Tansu Çiller, toplumdaki ayrışmanın her tarafı kucaklayan merkez sağ oluşumu ile olacağını ifade etmişti.

Bu gelişmenin ardından Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda yaptığı açıklamada "Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tansu Çiller yeni parti kurma konusunda kararını verdi.

TANSU ÇİLLER SİYASETE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bir süre önce yaptığı açıklamada "Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor." ifadelerini kullanan Tansu Çiller, konuya dair kararını verdiği öğrenildi.

Merkez bir sağ parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Çiller'le ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

HALK TV'den İsmail Saymaz, Çiller'in parti kurma girişimini askıya aldığını iddia etti.

TANSU ÇİLLER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Tansu Penbe Çiller olan Tansu Çiller 24 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanıdır. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden olan Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğu olarak doğmuştur. Sonrasında İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydolmuştur. Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanması sonrası 1953 senesinde, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi olmuştur.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla beraber ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan almıştır. Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilememiştir.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü tamamlamıştır. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde sürdürmüştür. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalışmıştır.

1974 ve 1975 senelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev almış ve 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör olmuştur. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

TANSU ÇİLLER EVLİ Mİ?

1963 yılında Özer Uçuran'la evlenmiştir. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.

TANSU ÇİLLER NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDU?

Tansu Çiller, 1993-2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanlık görevini yürüttü. 1996-1997 yılları arasında Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

