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Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı görevine başladı

19.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya'da eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı görevine başladı

Magufuli'nin 17 Mart'ta ölümü sonrasında anayasaya göre görevi devralan Hassan, ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkanı oldu.

Yemin töreni sonrası açıklama yapan Hassan, "Millet olarak güçlüyüz ve liderimiz Magufuli'nin bıraktığı yerden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Hassan, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Eski Devlet Başkanı Magufuli için Darüsselam, Dodoma, Mwanza ve Geita Dört şehirlerinde tören düzenleneceğini aktaran Hassan, cenazenin 25 Mart'ta Chato'da toprağa verileceği bilgisini paylaştı.

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Hassan, ülkedeki ilk kadın Başkan Yardımcısı olmuştu.

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