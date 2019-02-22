"Tanzanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi giderek artıyor"

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, ülkesi ve Türkiye'nin uzun yıllardır güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek arttığını belirtti.

Büyükelçi Kiondu, Tanzanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin, Tanzanya hakkında medyanın daha fazla bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirten Kiondu, "Medya insanları bir araya getirmek için bir enstrümandır. Bu nedenle, Türk medyasının iki ülke halkını bir araya getireceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'de 2017'den beri büyükelçi olarak görev yaptığını ve ülkesinin ilk Ankara büyükelçisi olduğunu dile getiren Kiondu, "Türkiye'nin hoşgörü ve misafirperverliğine hayran kaldım. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.

Kiondu, Tanzanya ve Türkiye'nin uzun yıllardır güçlü ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, ikili ilişkileri geliştirmek için karşılıklı çaba gösterildiğini kaydetti.