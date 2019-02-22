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"Tanzanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi giderek artıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu: - "Tanzanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi gün geçtikçe hızlanarak artıyor" - "Tanzanya'nın sahip olduğu stratejik konum, ülkeyi en önemli iş merkezlerinden biri haline getiriyor"

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, ülkesi ve Türkiye'nin uzun yıllardır güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek arttığını belirtti.

Büyükelçi Kiondu, Tanzanya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin, Tanzanya hakkında medyanın daha fazla bilgilendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirten Kiondu, "Medya insanları bir araya getirmek için bir enstrümandır. Bu nedenle, Türk medyasının iki ülke halkını bir araya getireceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'de 2017'den beri büyükelçi olarak görev yaptığını ve ülkesinin ilk Ankara büyükelçisi olduğunu dile getiren Kiondu, "Türkiye'nin hoşgörü ve misafirperverliğine hayran kaldım. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.

Kiondu, Tanzanya ve Türkiye'nin uzun yıllardır güçlü ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, ikili ilişkileri geliştirmek için karşılıklı çaba gösterildiğini kaydetti.

Afrika'nın doğusunda yer alan Tanzanya'nın 57 milyon nüfusuyla stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Kiondu, "Tanzanya'nın sahip olduğu stratejik konum, ülkeyi en önemli iş merkezlerinden biri haline getiriyor." şeklinde konuştu.

Tanzanya'da, endüstri, tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörlerin ülke ekonomisinde önemli yere sahip olduğunu belirten Kiondu, "Tanzanya'da turizm hızla büyüyen en önemli sektörlerden biri." ifadesini kullandı.

Kiondu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Tanzanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, söz konusu ziyaretin ticari ilişkilerin artırılmasına katkı yaptığı değerlendirmesinde bulundu. Kiondu, "Tanzanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi gün geçtikçe hızla artıyor." diye konuştu.

- "Ülkemizde hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceğiz"

Konuşmasında, Tanzanya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına da değinen Kiondu, ülkesinin bu konuda Türkiye ile bilgi paylaşımı içerisinde olduğuna işaret etti.

Tanzanya'da FETÖ bağlantılı ticari faaliyetlerle ilgili Türkiye'nin Tanzanya hükümetine daha fazla bilgi aktardığını kaydeden Kiondu, ülkeler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kiondu, "Tanzanya hükümeti bu bilgileri aldı ve üzerinde çalışıyor. Şunu söylemeliyim ki Tanzanya hükümeti dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütlerinin tamamına karşı. Hükümetimiz herhangi bir terör örgütünün ülkemizde bulunmasına izin vermeyecek." dedi.

Kiondu'nun konuşmasının ardından Tanzanya'da turizm ve yatırım olanakları sunumlarla anlatıldı.

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