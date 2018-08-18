HABER

"Tanzanya’da üstlenilen taahhütlerde Türk müteahhitler listenin ilk sırasında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu: - "Tanzanya’da çok geniş araziler var. Bu büyük araziler devlet tarafından kiralanabiliyor. Tanzanya tropikal bölge olduğu için iki hasat alınabilir" - "Konya’dan gelen Mevlevi grubu Zanzibar adasının kale içinde meydanda bir sema gösterisi düzenledi. Çok büyük ilgi gördü" - "Tanzanya’da 11 FETÖ okulu var. İnşallah okulları devralacağız"

AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Tanzanya ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük imkanların mevcut olduğunu kaydederek, Türkiye’nin müteahhitlik alanında en yüksek taahhüt aldığı ülkenin Tanzanya olduğunu söyledi.

10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan Büyükelçi Davutoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İki ülke ilişkilerinin kapsamının geniş olduğunu dile getiren Davutoğlu, inşaat ve tarım sektörüne değindi.

Davutoğlu, “Tanzanya’da üstlenilen taahhütler açısından Türkiye listenin ilk sırasındadır. Şu anda müteahhitler birliği listesinde ülkeler arasında birinci sıradayız. İki ülke arası mükemmel ilişkiler var.” diye konuştu.

- "Avrupa standartlarında ancak Avrupa’dan daha ucuz"

Bu ülkenin Türkiye’ye ihracatının 50 milyon dolar, Türkiye’nin ise Tanzanya’ya ihracatının 150 milyon dolar olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Türk Hava Yollarının (THY) Tanzanya’nın Kilimanjaro, başkent Darüsselam ve Zanzibar adasına uçuşu var.” dedi.

Türk mallarının kalitesinin “Avrupa standartlarında ancak Avrupa’dan daha ucuz” şeklinde algılandığını kaydeden Davutoğlu, özellikle inşaat malzemeleri ve tekstil ürünlerinin revaçta olduğunu söyledi.

Türk ürünlerinin kalitesinin Tanzanya’da yerleştiğini belirten Davutoğlu, Türkiye’nin bu ülkeden tütün ve pamuk satın aldığını aktardı.

Tarım sektörüne de değinen Davutoğlu şöyle konuştu:

"İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından imkanlar var. Tarım alanında iş birliği yapılabilir. Tanzanya’da çok geniş araziler var. Bu büyük araziler devlet tarafından kiralanabiliyor. Tanzanya tropikal bölge olduğu için iki hasat alınabilir. Elverişli toprakları var. Ayrıca Türk yatırımcılarını hem sanayi hem de turizm alanında da davet ediyoruz."

“Tanzanya ilaçlarının yüzde 90’ını ithal ediyor” ifadesini kullanan Davutoğlu, Türk ilaç sanayinin bu konuda ülkeye yatırım yapabileceğine dikkati çekti.

- "Zanzibar kalesindeki sema gösterimiz büyük ilgi gördü"

Tanzanya nüfusunun yarısından fazlasının Müslüman olduğunu belirten Davutoğlu, ülkede kültürel diplomasi faaliyetleri yapılabileceğinin altını çizdi.

Davutoğlu, “Zanzibar adasının yüzde yüze yakını Müslüman. Konya’dan gelen Mevlevi grubu Zanzibar adasının kale içinde meydanda bir sema gösterisi düzenledi. Çok büyük ilgi gördü. Gösteri ayrıca başkent Darüsselam’da da yapıldı.” diye konuştu.

Tanzanya’nın FETÖ’yü resmen terör örgütü olarak kabul ettiğini bildiren Davutoğlu, okullarının kapatılması konusunda ikili görüşme aşamasına geldiğini aktardı.

Davutoğlu, “Bu aşamaya gelmek önemli bir gelişmedir. Tanzanya’da 11 FETÖ okulu var. İnşallah okulları devralacağız.” ifadesini kullanarak resmi temasların olumlu gelişmesini ümit ettiklerini kaydetti.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolar' genelgesiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolar' genelgesi
Kazalara dikkat çekmek için trafiğin ortasında ana haber bültenini sunduKazalara dikkat çekmek için trafiğin ortasında ana haber bültenini sundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Davutoğlu Darusselam Tanzanya Türk Hava Yolları Zanzibar

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Transferi resmen açıkladılar! F.Bahçe'de ayrılık

Transferi resmen açıkladılar! F.Bahçe'de ayrılık

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

İlginizi Çekebilir

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.