"Tanzanya’da üstlenilen taahhütlerde Türk müteahhitler listenin ilk sırasında"

Bu ülkenin Türkiye’ye ihracatının 50 milyon dolar, Türkiye’nin ise Tanzanya’ya ihracatının 150 milyon dolar olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Türk Hava Yollarının (THY) Tanzanya’nın Kilimanjaro, başkent Darüsselam ve Zanzibar adasına uçuşu var.” dedi.

AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Tanzanya ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük imkanların mevcut olduğunu kaydederek, Türkiye’nin müteahhitlik alanında en yüksek taahhüt aldığı ülkenin Tanzanya olduğunu söyledi.

Türk mallarının kalitesinin “Avrupa standartlarında ancak Avrupa’dan daha ucuz” şeklinde algılandığını kaydeden Davutoğlu, özellikle inşaat malzemeleri ve tekstil ürünlerinin revaçta olduğunu söyledi.

Türk ürünlerinin kalitesinin Tanzanya’da yerleştiğini belirten Davutoğlu, Türkiye’nin bu ülkeden tütün ve pamuk satın aldığını aktardı.

Tarım sektörüne de değinen Davutoğlu şöyle konuştu:

"İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından imkanlar var. Tarım alanında iş birliği yapılabilir. Tanzanya’da çok geniş araziler var. Bu büyük araziler devlet tarafından kiralanabiliyor. Tanzanya tropikal bölge olduğu için iki hasat alınabilir. Elverişli toprakları var. Ayrıca Türk yatırımcılarını hem sanayi hem de turizm alanında da davet ediyoruz."

“Tanzanya ilaçlarının yüzde 90’ını ithal ediyor” ifadesini kullanan Davutoğlu, Türk ilaç sanayinin bu konuda ülkeye yatırım yapabileceğine dikkati çekti.

- "Zanzibar kalesindeki sema gösterimiz büyük ilgi gördü"

Tanzanya nüfusunun yarısından fazlasının Müslüman olduğunu belirten Davutoğlu, ülkede kültürel diplomasi faaliyetleri yapılabileceğinin altını çizdi.