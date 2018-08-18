"Tanzanya’da üstlenilen taahhütlerde Türk müteahhitler listenin ilk sırasında"

AHMET FURKAN MERCAN - Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Tanzanya ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük imkanların mevcut olduğunu kaydederek, Türkiye’nin müteahhitlik alanında en yüksek taahhüt aldığı ülkenin Tanzanya olduğunu söyledi.
10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan Büyükelçi Davutoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İki ülke ilişkilerinin kapsamının geniş olduğunu dile getiren Davutoğlu, inşaat ve tarım sektörüne değindi.
Davutoğlu, “Tanzanya’da üstlenilen taahhütler açısından Türkiye listenin ilk sırasındadır. Şu anda müteahhitler birliği listesinde ülkeler arasında birinci sıradayız. İki ülke arası mükemmel ilişkiler var.” diye konuştu.
- "Avrupa standartlarında ancak Avrupa’dan daha ucuz"
Bu ülkenin Türkiye’ye ihracatının 50 milyon dolar, Türkiye’nin ise Tanzanya’ya ihracatının 150 milyon dolar olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Türk Hava Yollarının (THY) Tanzanya’nın Kilimanjaro, başkent Darüsselam ve Zanzibar adasına uçuşu var.” dedi.
Türk mallarının kalitesinin “Avrupa standartlarında ancak Avrupa’dan daha ucuz” şeklinde algılandığını kaydeden Davutoğlu, özellikle inşaat malzemeleri ve tekstil ürünlerinin revaçta olduğunu söyledi.
Türk ürünlerinin kalitesinin Tanzanya’da yerleştiğini belirten Davutoğlu, Türkiye’nin bu ülkeden tütün ve pamuk satın aldığını aktardı.
Tarım sektörüne de değinen Davutoğlu şöyle konuştu:
"İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından imkanlar var. Tarım alanında iş birliği yapılabilir. Tanzanya’da çok geniş araziler var. Bu büyük araziler devlet tarafından kiralanabiliyor. Tanzanya tropikal bölge olduğu için iki hasat alınabilir. Elverişli toprakları var. Ayrıca Türk yatırımcılarını hem sanayi hem de turizm alanında da davet ediyoruz."
“Tanzanya ilaçlarının yüzde 90’ını ithal ediyor” ifadesini kullanan Davutoğlu, Türk ilaç sanayinin bu konuda ülkeye yatırım yapabileceğine dikkati çekti.
- "Zanzibar kalesindeki sema gösterimiz büyük ilgi gördü"
Tanzanya nüfusunun yarısından fazlasının Müslüman olduğunu belirten Davutoğlu, ülkede kültürel diplomasi faaliyetleri yapılabileceğinin altını çizdi.
Davutoğlu, “Zanzibar adasının yüzde yüze yakını Müslüman. Konya’dan gelen Mevlevi grubu Zanzibar adasının kale içinde meydanda bir sema gösterisi düzenledi. Çok büyük ilgi gördü. Gösteri ayrıca başkent Darüsselam’da da yapıldı.” diye konuştu.
Tanzanya’nın FETÖ’yü resmen terör örgütü olarak kabul ettiğini bildiren Davutoğlu, okullarının kapatılması konusunda ikili görüşme aşamasına geldiğini aktardı.
Davutoğlu, “Bu aşamaya gelmek önemli bir gelişmedir. Tanzanya’da 11 FETÖ okulu var. İnşallah okulları devralacağız.” ifadesini kullanarak resmi temasların olumlu gelişmesini ümit ettiklerini kaydetti.
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum
Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum