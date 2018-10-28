Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edildi.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberi şöyle: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün “tkgm.gov.tr/tr” isimli resmi internet sitesinde “Parsel Sorgulama” isimli bir arama butonu bulunuyor. Bu butonu tıkladıktan sonra, Türkiye'nin herhangi bir ilini ve ilçesini seçmeniz durumunda uydu görüntüsü ile bölgeyi görebiliyorsunuz. “Parsel Sorgulama” ile Ordu'nun Kumru İlçesi'ni seçtiğinizde ise skandal bir ifade karşınıza çıkıyor. Üç gün sonra 95'inci yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfür edildi ve bunun sitede yer aldığı görüldü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü haberin ardından bir açıklama yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: HAKARET KALDIRILDI!

Açıklamada “Bugün bir haber sitesinde yer alan ‘Devletin resmi sitesinde Atatürk'e küfür' başlıklı haber, açıklama yapılmasını zorunlu kılmıştır” denildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Habere konu olan hakaret içerikli çirkin ifadenin https://maps.google.com adresinden yapılan sorguda Google Maps uygulamasına ait harita servisinden kaynaklandığı görülmektedir. Habere konu olan ve kimin, nasıl eklediği bilinmeyen hakaret içerikli yer iminin kaldırılması için Google Maps yetkilileri ile görüşmeler ivedilikle başlatılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik asla kabul edilemeyecek hakaret içerikli yer iminin kaldırılması sağlanmıştır.”

