Tarabya'da korkutan köşk yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Tarabya'daki yangın saat 23.30 sıralarında Ahi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete kiralandığı ve tadilatta olduğu öğrenilen üç katlı köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken köşkte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası köşkte maddi hasar meydana geldi.



Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.





