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  4. Tarabya'da korkutan köşk yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Tarabya'da korkutan köşk yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

09.03.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Tarabya’da üç katlı köşk, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği köşkte ölü ve yaralı olmazken yangın kısa sürede söndürüldü. Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi.

Tarabya'da korkutan köşk yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti

Tarabya'daki yangın saat 23.30 sıralarında Ahi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete kiralandığı ve tadilatta olduğu öğrenilen üç katlı köşkte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken köşkte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası köşkte maddi hasar meydana geldi.

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Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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yangın Sarıyer tarabya

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