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  4. Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

11.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, İngiltere ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için mutabakat imzaladı. Mutabakat kapsamında, otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor.

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ulaşım sistemleri odaklı gününde, "Sıfır Emisyonlu Araçlar için Glasgow Mutabakatı" açıklandı.

TARİH 2035

Mutabakat kapsamında, otomobil piyasalarında 2035'e kadar benzinli ve dizel motorlu araçların sıfır emisyonlu araçlarla değiştirilmesi öngörülüyor.

Türkiye, İngiltere, Hindistan, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, Ford Motor, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz ve Volvo Cars'ın gibi önemli markaların dahil olduğu 11 araç üreticisi şirket, 27 filo sahibi kuruluş olmak üzere mutabakata 100'ün üzerinde imzacı katıldı.

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Bu kapsamda hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak. Filo sahipleri en geç 2030'a kadar otomobil ve kamyonet filolarının tamamının sıfır emisyonlu olmasını sağlayacak. Araç üreticileri ise 2035 veya daha önce lider piyasalarda yüzde 100 sıfır emisyonlu yeni otomobil ve kamyonet satışına ulaşacak.

Mutabakata imza veren ülke ve üreticiler, küresel otomobil satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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KÜRESEL SERA GAZI EMİSYONLARINDA 5'İNCİ SIRADA

Ulaşım sektörü küresel sera gazı emisyonlarında 5'inci sırada yer alıyor. Sektördeki emisyonların yüzde 89'unu ise karayolu taşımacılığı oluşturuyor. Bu kapsamda, karayolu taşımacılığının sıfır emisyonlu araçlarla yapılması, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek için kritik öneme sahip.

Kaynak: AA

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